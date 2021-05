Potravinová sebestačnosť neporastie prijatím hlúpych zákonov, naopak prudko klesne

Včerajšia relácia Téma dňa na TA3 bola skutočne symfónia demagógie a jednoznačne preukázané záujmy lobistických skupín.

Musím uznať, som v nemom úžase kam sme sa ako spoločnosť dostali. Stratili sme zdravý rozum a prešli sme na cestu fabulácia, klamstiev a absolútneho popierania princípov ekonomiky a práva.

V skratke. Zákon o neprimeraných podmienkach bol "vygenerovaný" ministrom Jahňátkom (SMER-SD) a dovedený do geniality ministerkou Matečnou (SNS). Celý zákon bol od úplného začiatku šitý na mieru pre "pár" veľkých spoločností, ktorým de facto zaručil postavenie, ktoré umožnilo vydierať jednu stranu zmluvného vzťahu a ukladať pokuty bez právneho základu. Okrem iného skryte novelizovala iné zákony a zaviedla do praxe niečo, čím sme sa dostali na úroveň rozvojových krajín. Prikázala napríklad zaplatiť pokutu ešte pred tým, ako je nadobudnutá jej právoplatnosť a tým de facto začal infrigement zo strany EÚ pre porušovanie princípov právneho štátu. A to bol zas jediný dôvod na to, aby minister Mičovský tento zákon otvoril. Nešlo o jeho aktivitu, či snahu niečo zmeniť. Nie je potrebné preberať znenie zákona, dnes sa budem venovať najdôležitejším klamstvám, ktoré tu zazneli.

V úplnom začiatku musím jednoznačne povedať, že akákoľvek legislatíva, ktorá mení postavenia účastníkov inak voľného vzťahu, zvýhodňuje a chráni jedného podlieha princípom, ktoré sú riadne definované v našej legislatíve. Slabší potrebuje ochranu, to nikto nespochybňuje, ale sú aktuálne chránení skutočne slabší? To je zásadná otázka pri tomto zákone.

Prvý krát som spozornel pri vstupe generálneho riaditeľa sekcie potravín na MPaRV. V úplnom začiatku sa snažil obhájiť existenciu zákona identickou rétorikou ako ministerka Matečná. Absolútne klamstvo a fabulácia. Ministerka Matečná totiž tvrdila, že existujú občania druhej kategórie, tvrdila, že zloženie potravín je založené na geografickom umiestnení trhu. Vykonala 5 vĺn testovania a nepreukázala vôbec nič. Neuložila za zloženie potravín jedinú pokutu. Iniciovala testovanie na úrovni EÚ, minulo sa na tento nezmysel viac ako 1 mil Eur a EÚ jednoznačne preukázala, že NEEXISTUJE súvis medzi zložením potravín a ich geografickému umiestneniu na trhu. Jednoznačne testovanie však preukázalo, že v zložení potravín sa KLAME všade, v zásade však podľa zložitosti NÁRODNÝCH legislatív, ktoré určujú zloženie potravín. V každom prípade je absolútne jasné, že zamestnanec ministra Mičovského používa dôvody a agendu ľudí okolo ministerky Matečnej , čo je skutočne hodné zamyslenia sa.

V skutočnosti ochranu zákonmi potrebuje výlučne spotrebiteľ a nie výrobca či predajca potraviny. Prečo? No preto, lebo spotrebiteľ nedokáže skontrolovať, či vlastnosti potraviny, jej zloženie a dopad na jeho zdravie sú, alebo nie sú v súlade so zákonom. Nemá doma laboratórium, nepozná všetky vyhlášky, nevie posúdiť, či údaje na obale sú identické zo skutočným zložením. Prečo ten istý človek na MPaRV tak útočí na orgán dozoru? Prečo obhajuje prepustenie 100 inšpektorov? To sú otázky hodné položenia.

Otázka za 100 bodov znie, kto je najväčší vlastník priemyselných pekární na Slovensku? A nie je to zhodou okolností ten istý človek, ktorý vlastní väčšinu hydinární na Slovensku? Samozrejme že je. A to, že sa ozývajú pekári a hydinári je náhoda? Nie, nie je. Pri všetkej úcte k podnikaniu pána Babiša v rezorte pôdohospodárstva a pri uznaní jeho šikovnosti musím jednoznačne povedať, že pán Babiš žiadnu ochranu zákonmi SR nepotrebuje. Skutočne nie je tak slabučký, aby si nevedel ochrániť svoje záujmy. Naopak, ostáva otvorená otázka, prečo MPaRV ide cestou nezmyselnej a hlavne nezákonnej ochrany najsilnejšieho hráča v rezorte?

Jediný dôvod, prečo sa v danej veci angažuje je bezúročný úver od obchodníkov. Počítajte so mnou. Ak pekár vyrobí 1 rožok, dovezie ho obchodníkovi. Ten ho predá spotrebiteľovi. Všetko sa udeje v ten istý deň. Lenže pekár nekupuje denne múku, kupuje ju povedzme na mesiac. Záleží to od kapacity a technológie skladovania surovín. Zároveň za dodávku múky neplatí v deň jej dodania, ale povedzme od 14 - 50 dní aj s omeškaním. Takže ak dosiahne splatnosť faktúry za pečivo 15 dní od dodania, má voľné financie na to, čo potrebuje. Všetko ostatné je hra a fabulácie.

Druhá zásadná otázka. Ak smernica EÚ obsahuje 9 nekalých praktík a naša legislatíva 45, niečo nie je v poriadku. Čím zložitejšia legislatíva, ktorá bude tlačiť obchodníkov do nezmyselných plnení, dosiahneme len to, že si na konci dňa položia túto otázku :

Ak nakupujem na Slovensku, musím plniť nezmyselné zákony, ktoré platia výlučne na Slovensku a pre Slovenských výrobcov. Ak však nakúpim v zahraničí, na tento nákup sa tento dementný zákon nevzťahuje. Prečo by som sa vystavoval riziku pokút, mediálneho lynču? Jednoducho všetko nakúpim v zahraničí, všetko čo sa dá.

A kde je toľko omieľaná potravinová sebestačnosť? Kde sú Slovenské potraviny? To skutočne je dôležitejší záujem lobistov nad všetko, čo táto vláda sľúbila v programovom vyhlásení vlády? Skutočne?

Ak chceme zvýšiť produkciu potravín a chceme znížiť ten priepastný rozdiel v ekonomickej efektivite ich výroby, jednoducho musíme investovať. Žiadne hlúpe zákony to nevyriešia a naopak, opäť a opäť dokážeme celému svetu o čo tu v skutočnosti a komu vlastne ide. V pláne obnovy sme preinvestovali ohromnú 0. V dokumente, ktorý pripravuje MPaRV a volá sa intervenčná stratégie je úplne jasné, že investície do výroby potravín sú navrhované ako znížené o 2/3 oproti predošlému rozpočtovému obdobiu, ktoré bolo samo o sebe obrovsky poddimenzované. Tak o čom je preboha táto diskusia?

Celú reláciu môžete vidieť tu