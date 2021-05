Agrominister podal demisiu, život však ide ďalej

Minister Mičovský podal demisiu a jedna historická časť je jednoducho uzatvorená. Nemá veľký zmysel tráviť ďalšie hodiny nad rozliatym mliekom.

Určite nie je žiadne tajomstvo, že som veľký kritik súčasného vedenia rezortu ako takého. Nikdy som však neskĺzol do osobnej roviny, nad rozprávkami som sa viac menej usmieval a ozval som sa vždy, keď som mal pocit, že mám čo povedať. K veci.

Lynč, ktorý sa spustil po jeho verejnom oznámení o podaní demisie je absolútne nemiestny. Nikto z nás nie je sudca, nikto nemá právo súdiť iného, na to tu máme úplne iné organizácie a autority. Nezastávam sa ho, niektoré jeho konania nedokážem pochopiť, iné zas ospravedlniť. Nič to ale nemení na skutočnosti, že už je jednoducho minulosť a minulosti sa majú venovať historici.

Rezort je skutočne vo veľmi zlej kondícii, háda sa každý s každým, pomaly, ale isto nedokážete rozoznať kto za koho kope a kto háji koho záujmy. Do toho absencia akejkoľvek koncepcie, žiadna stratégia a 2 otvorené, krvácajúce a hnisajúce rany.

PPA

Je šialenosť, aké argumenty sa dnes podsúvajú médiám. Plán plníme, zo 70 bodov máme 44 splnených a podobné rozprávky. Každý dobrý manažér vie, že ak začne klamať sám seba, skončí to zle. Naopak, mal byť prvý ktorý kričí, že nám hrozí strata akreditácie, mal byť prvý, ktorý denne pýta peniaze od ministra financií na jej záchranu. Nebudem sa dnes venovať detailu PPA a poviem len jednoduchý fakt, ktorý každému rozumnému človeku jasne napovie ako moc je to zlé a kde sa v skutočnosti nachádzame.

PPA je rozpočtová organizácia a okrem rozpočtu nemá iný zdroj príjmu. Akčný plán na získanie akreditácie je jednoduchý zoznam opatrení, ktoré musí PPA splniť aby akreditáciu získala. Každý plán musí mať aj finančné vyjadrenie. Tento zázrakom nemá. Ani jednotlivé body a ani plán ako celok. Ak pozriete detail rozpočtu PPA alebo MPaRV zistíte, že tam je alokovaná jedna veľká 0 na položku akčného plánu dočasnej akreditácie. Z čoho to teda PPA ide zaplatiť a koľko táto sranda bude vlastne stáť? A toto sa už pýtam 6 mesiacov. Zbytočne. PPA jednoducho o akreditáciu príde ak sa nestane malý zázrak a vidiek padne. Každý, kto rozumie modelu preklenovacích úverov, podielu priamych platieb na bankových zárukách a našu 430% závislosť fariem na priamych platbách musí pochopiť, že každé "zdržanie" platieb bude pre rezort smrteľné.

Ak o akreditáciu prídeme, bude trvať minimálne 14 a maximálne 24 mesiacov kým sa podarí vybudovať novú agentúru a získať akreditáciu. No a bude to stáť možno 80 mil Eur. Násobky toho, čo by sme teoreticky mali preinvestovať do PPA cez akčný plán dočasnej akreditácie. Ale uznávam, načo efektívne minúť 1 Euro, keď môžeme spôsobiť úplný chaos na odstránenie ktorého budeme potrebovať 80 mil Eur. Veď to platia len daňoví poplatníci.

SPP 2023-2027

Odstupujúci pán minister odôvodnil časový rozdiel medzi tlačovkou a termínom podania demisie do rúk pani prezidentky tým, že musí ísť do Bruselu, lebo začína tripartita ku intervenčným strategickým plánom. Iste, pre laika nič zaujímavé. Lenže. Tripartita je začiatok ostrých rokovaní o plánoch jednotlivých krajín. Napríklad také Nemecko má intervenčnú stratégiu hotovú. A to ju, na rozdiel od nás, robia najskôr spolkové regióny a neskôr to dávajú dohromady ako celok - Nemecko. No a naše Slovensko, ktoré je zrejme väčšie ako Nemecko nemá dohodnuté ani to, koľko bude štátne spolufinancovanie. Opäť pán minister tvrdil, že 45% ale nejak o tom nikto na financiách nevedel, čiže tie sľuby nemá kryté. Dôležitejšia je ale skutočnosť. že v našom návrhu SPP jednoducho nie je reálne napísaná ani čiarka. Teda niečo napísane je, ale vychádza to z materiálov pani expertky Matečnej z roku 2018, ignoruje to požiadavky a princípy prípravy strategických plánov, nesedí to s programovým vyhlásením vlády a všetci odborníci nad tým dokumentom krútia hlavami, je toto možné? Áno je.

Strategický plán a intervenčná stratégia je dokument, ktorý podlieha jednaniam a schvaľovaní v Bruseli, rozdelí viac ako 5 mld Eur a nastaví fungovanie/nefungovanie rezortu až do roku 2027 - 2029. Jednoducho nemôže dopadnúť zle. Nemôže.

Preto je dôležité nezotrvávať viac ani minútu komentovaním niečoho, čo sa už stalo. Minister opúšťa loď, ktorá je ďaleko od prístavu a je deravá ako ementál. Iste, môžeme nadávať na kapitána, ktorý loď opustil, ale pomôže to? Nepomôže. Potrebujeme rýchle rozhodnutie pána premiéra. Potrebujeme rýchle vymenovanie krízového manažéra, človeka ktorý je ochotný nie len sedieť v naleštenej limuzíne a voziť sa po Slovensku, ale človeka, čo dokáže vyzliecť sako, vyhrnúť rukávy a bez zbytočných rečí prebrať velenie nad okamžitou opravou lode. Ale nie len to, zároveň treba lodi určiť smer, rozhodnúť či sa plaví ďalej, alebo mení kurz, vydať rozkaz a detailne kontrolovať, či sa každý rozkaz splnil tak ako bol vydaný. Ale aj to, či bol splnený v čase, v akom bol prikázaný. Iste, musí vymeniť dôstojníkov, ale to musí urobiť rýchlo a chirurgicky presne. Inak sa len narobí a loď pôjde aj tak ku dnu.

Minister Mičovský odchádza a za 3 dni po jeho demisii a vymenovaní jeho nástupcu nikoho nebude zaujímať minulosť. Je treba skutočne aktuálne spojiť sily, zabudnúť na odlišnosti a rozdiely a hľadať to najlepšie, čo nás spája a pomôže loď o úplného potopenia zachrániť. Prestaňme hodnotiť minulosť ale poďme tvoriť budúcnosť.